Governo abre edital de licitação para construção do viaduto da Polícia Rodoviária Federal

As atividades de implantação do viaduto da Policia Rodoviária Federal (PRF), na parte alta de Maceió, avançam em mais uma etapa. Nesta terça-feira (14), a Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand), responsável pela coordenação técnica da obra, lançou o edital de licitação para construção do empreendimento. O documento está disponível no Diário Oficial de Alagoas e da União.

O processo licitatório será realizado por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas Integradas (RDCI), formado por comissão especial constituída e publicada previamente no Diário Oficial do dia 2 de dezembro de 2016. Os serviços de execução acontecem em parceria entre os governos estadual e federal, representado pelo DNIT/Ministério dos Transportes.

Situada em um dos principais pontos estratégicos de infraestrutura viária da capital alagoana – no entroncamento das rodovias federais BR-316 e BR-104 – a obra promete promover melhorias na mobilidade e desenvolvimento urbano em Maceió. Além do viaduto, a população contará ainda com a implantação de rotatória, dois túneis, passeio e ciclovia.

“Estamos dando mais um importante passo para a concretização das obras do viaduto da PRF, que é uma conquista do governador Renan Filho para os alagoanos. Uma vez concluído o processo licitatório e assinatura do contrato, iremos dar inicio à etapa de assinatura da ordem de serviço”, ressalta o secretário de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral.

Fonte: Agência Alagoas