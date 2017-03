MAIS UM CAPÍTULO: Prefeitura de Penedo divulga lista dos beneficiários do Velho Chico II

Em cumprimento aos termos da Portaria no. 9.718/2017, conforme anexo ao Comunicado e Edital de Convocação, segue abaixo a lista dos 625 (seiscentos e vinte e cinco) grupos familiares candidatos a beneficiário do PMCMV Velho Chico II cujos dossiês foram analisados e considerados aptos para sorteio pelo Banco do Brasil.

Conforme descrito no Comunicado, uma Comissão Específica, formada por Assistentes Sociais integrantes do quadro efetivo do Município, em observância ao disposto na Portaria no. 595/2013 do Ministério das Cidades, aplicará os critérios nacionais e adicionais de priorização sobre o universo desses 625 (seiscentos e vinte e cinco) grupos familiares candidatos a beneficiário do PMCMV Velho Chico II cujos dossiês foram analisados e considerados aptos para sorteio pelo Banco do Brasil, e em seguida realizará o processo de seleção dos candidatos, também observando o disposto na Portaria no. 595/2013 do Ministério das Cidades.

CONFIRA O EDITAL E LISTA AQUI.

CONFIRA O COMUNICADO AQUI.

Fonte: Assessoria