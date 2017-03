Municípios já podem fazer adesão ao programa de transporte escolar

Os municípios alagoanos já podem fazer adesão ao Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (Geite). Ofertado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o programa propicia uma parceria entre Estado e municípios na oferta de transporte escolar no interior do estado.

Por meio da Geite, a Seduc repassa recursos aos municípios para executarem o transporte escolar de estudantes da rede estadual no interior. Poderão ser transportados alunos que residam em uma localidade cuja distância seja superior a 2km da escola onde estudam. O benefício também contempla estudantes com deficiência, independente de qual seja a distância de sua residência até a unidade de ensino.

“Promover esta parceria com os municípios é muito importante, pois eles estão geograficamente mais próximos dos alunos. Dessa forma, também otimizamos o transporte escolar, pois, ao chegar em uma determinada localidade, o veículo transporta tanto os estudantes das escolas municipais quanto das estaduais”, explica a superintendente do Sistema Estadual de Educação na Seduc, Wilany Felix.

Ela lembra ainda que o valor que o Estado paga por aluno é superior àquele que é repassado pelo Governo Federal. “Pagamos 600 por aluno/ano, enquanto a União repassa R$ 137”, compara.

Como aderir – As prefeituras que ainda não fizeram adesão à Geite e desejem fazê-lo devem procurar a Gerência Regional de Educação (Gere) mais próxima, onde encontrarão as orientações necessárias para o procedimento. “Dentre os documentos que precisam ser apresentados, estão um ofício assinado pelo/a prefeito/a e endereçado à Seduc onde se expõe o desejo de aderir ao programa; termo de adesão assinado/a pelo gestor/a e plano de trabalho”, informa o supervisor do Regime de Colaboração da Seduc, Givaldo Lima.

Para mais informações sobre a Geite, interessados podem entrar em contato com a Seduc pelo telefone 3315-1251 ou comparecer à Supervisão do Regime de Colaboração, localizada no Cepa, na Escola Estadual José Correia da Silva Titara, sala 17.

