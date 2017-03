Polícia investiga morte de garoto de 7 anos encontrado morto na Chã da Jaqueira

A Delegacia de Homicídios da capital investiga as circunstâncias e as motivações da morte de um garoto de apenas 7 anos, identificado como Samuel Gomes dos Santos. A vítima foi encontrada por populares, em avançado estado de decomposição, em uma área próxima ao Parque Municipal, no bairro da Chã de Jaqueira. O fato foi registrado no último dia 10.

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegada Daniela Alves e o caso havia sido divulgado pelo Alagoas24horas, no último dia 10, com base no relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública.

O pai da criança, que não teve a identidade divulgada, foi ouvido na manhã desta terça-feira, 14, na Delegacia de Homicídios. A delegada preferiu manter o teor do depoimento em sigilo.

Ela destacou à imprensa que além do pai, outras pessoas também foram ouvidas e que já tem suspeitos, mas que não pode divulgar as identidades.

Ainda de acordo com Daniela Alves, as causas da morte ainda são indefinidas, uma vez que ainda não foi disponibilizado o laudo do Instituto de Medicina Legal. Por este motivo seria prematuro determinar se a vítima sofreu estrangulamento ou se houve violência sexual, uma vez que o corpo foi encontrado parcialmente carbonizado.

A família confirmou que a vítima estava desaparecida há aproximadamente seis dias antes da localização do corpo.

Fonte: AL24horas