Prefeitura abre Processo Seletivo para preencher mais de 600 vagas na Educação

Com o objetivo de selecionar profissionais em caráter temporário e excepcional para lotação das instituições da Rede Municipal de Educação pelo período de 180 dias, a Prefeitura de Arapiraca publicou, na edição desta quarta-feira (15) do Diário Oficial da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) um edital para o preenchimento de mais de 600 vagas.

As inscrições, que devem ser realizadas através do portal oficial da prefeitura, começam já nesta quarta, a partir das 6h, e seguem até a sexta-feira (17).

As vagas são destinadas para profissionais com Ensino Fundamental Incompleto, Médio Completo, Médio Normal (antigo Magistério), Superior Incompleto, e Superior Completo.

Do total de vagas ofertadas no edital, 5% estão reservadas para pessoas portadoras de necessidades especiais.

Para participar do Processo Seletivo, os candidatos precisam ser brasileiros natos ou naturalizados, estar em gozo dos direitos políticos e civis, estar quite com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino), ter idade mínima de 18 anos, comprovar os requisitos específicos exigidos para a função na apresentação da contratação, estar quite com as obrigações eleitorais, não acumular cargo ou emprego público nas esferas federal, estadual ou municipal, não ter sido demitido ou exonerado do serviço público em consequência de infração funcional apurada através de processo administrativo disciplinar.

O edital foi apresentado nesta terça-feira (13) ao Ministério Público Estadual (MPE), à Câmara Municipal de Vereadores e ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas (Sinteal).

Uma das preocupações do prefeito Rogério Teófilo é com a transparência de todo o processo. “O resultado preliminar, que está previsto para ser divulgado no dia 21 de março, será realizado através de um sistema informatizado, para evitar qualquer tipo de favorecimento”, concluiu o prefeito.

Para conferir o edital completo, clique aqui.

EDITAL PS 2017

EDITAL PS 2017 – ANEXO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Fonte: Arapiraca.al.gov.br