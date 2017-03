Zé Ricardo lamenta erro em gol da Universidad Católica

A primeira derrota do Flamengo em jogos oficiais na temporada foi recebida com serenidade pelo técnico Zé Ricardo. Após o tropeço por 1 a 0 diante da Universidad Católica, no Chile, o treinador garantiu que a equipe tinha treinado bastante as jogadas de bola parada e lamentou a falha de posicionamento que permitiu a cabeçada certeira do centroavante uruguaio Santiago Silva.

“Pecamos na marcação, e o Santiago foi feliz no aproveitamento”, comentou Zé Ricardo, para quem o Flamengo teve muitos positivos e poderia ter saído com um resultado diferente. “Em parte do jogo, tivemos mais posse de bola. Em outras, a equipe da Católica foi superior”, resumiu.

Zé Ricardo também teve que dar muitas explicações sobre a escalação do volante Márcio Araújo na vaga de Mancuello, que ainda está sem condições de jogo. A ideia era anular o jogo de Buonanotte, principal arma do meio-campo da Universidad Católica, segundo o treinador.

“A gente acreditava que o Márcio poderia anular os movimentos dele. Conseguimos no primeiro tempo, mas, infelizmente, quando a equipe estava mais leve para tentar a vitória, não deu”, disse.

O Flamengo voltará a jogar neste sábado, pelo Campeonato Carioca, diante do Resende, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A escalação da equipe só será definida no treinamento de sexta-feira, mas a tendência é de que os titulares sejam escalados, uma vez que o próximo compromisso pela Libertadores será só em 12 de abril, contra o Atlético-PR, no Maracanã.

