11º Batalhão faz visitas a Escola Municipal de Educação Básica Vereador Manoel Soares de Melo no bairro de Vila Matias em Penedo

No dia 15 de março de 2017 guarnições do 11º Batalhão fizeram uma visita à escola Manoel Soares no Bairro de Vila Matias, no Município de Penedo. A principal intenção da visita foi a divulgação do 181, que é um canal onde as pessoas podem fazer suas denúncias que serão apuradas pelo setor de investigação da Polícia Militar, que pautará suas ações através desse instrumento, coibindo o crime e aumentando a segurança da população.

A visita propiciou uma aproximação tanto dos alunos como dos professores com o 11º Batalhão. Sob o comando do Ten. Cel J. Júnior a tenente Lygia, juntamente com as guarnições do PELOPES, visitou os alunos do EJA, programa de educação para jovens e avdultos, de sala em sala abrindo espaço para que eles falassem e trocassem experiências com a polícia militar, alguns alunos e professores ressaltaram que esta ronda propicia a eles uma sensação maior de segurança e de proximidade com a polícia necessária nos dias de hoje.

A subdiretora, responsável pelo período noturno Edvânia, agradeceu a visita e deixou as portas abertas para outras rondas que estão programadas para acontecer durante o ano. O 11º Batalhão pretende visitar todos os colégios da rede pública no município de Penedo, divulgando suas ações, conscientizando os alunos e combatendo a criminalidade que se instala nos seus arredores.

Fonte: 11º BPM