Funcionário do Cepa é preso por roubo qualificado

Agentes da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic) cumpriu um mandado de prisão contra Gleydson Rodolfo Batista da Silva, de 26 anos, por roubo qualificado. O acusado foi preso no Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas (Cepa), onde trabalha como auxiliar de serviços gerais.

De acordo com a Polícia Civil, Gleydson e um comparsa – que não teve seu nome divulgado – foram flagrados, no ano de 2013, com uma moto roubada nas imediações do Bom Parto. Após o crime, ele foi preso e conduzido à Central de Flagrantes.

Após ele ter sido detido, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Capital, foi conduzido a sede da Deic para a lavratura do procedimento, e em seguida transferido à Casa de Custódia, onde está a disposição da Justiça.

Em averiguação no sistema da Polícia Civil, foi constatado que Gleydson já havia sido preso por tráfico de drogas com uma menor, em uma praça no conjunto Graciliano Ramos, em dezembro de 2011.

Com Ascom PC