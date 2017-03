Governador Renan Filho garante R$ 450 mil para Hospital Regional de Pilar

Para garantir um melhor atendimento para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Pilar, o Governo do Estado firmou convênio com a prefeitura municipal, garantindo o repasse de R$ 450 mil para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Nesta quinta-feira (16), durante as comemorações alusivas aos 145 anos da Emancipação Política da cidade, o governador Renan Filho, o secretário de Estado da Saúde, Christian Teixeira e o prefeito Renato Filho, assinaram o Termo de Cooperação, que tem validade de três meses.

O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que também conta com uma maternidade, ficou fechado por falta de recursos nos anos de 2015 e 2016 . Para o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Christian Teixeira, o aporte financeiro vai assegurar que a população de Pilar não tenha os serviços do único hospital público da cidade interrompidos.

“Os moradores da cidade passaram dois anos sem nenhuma assistência no município, sempre tendo que se deslocar para a capital e buscar o HGE. E agora, esse problema acabou, pois os pilarenses têm um hospital e uma maternidade 100% dedicados para os usuários do SUS, com atendimento qualificado, mais justo e igualitário”, afirmou Christian Teixeira.

De acordo com a provedora da unidade de saúde, Lucinêz Cavalcante, o hospital e a maternidade retomaram as atividades em janeiro desse ano, com repasses do Ministério da Saúde (MS) e já atenderam mais de 8 mil pessoas, além de realizar 23 partos.

“Até o momento estávamos mantendo as duas unidades com R$ 99 mil do MS. A partir de agora, com essa parceira com o Estado, iremos conseguir reestruturar a unidade e dar uma melhor assistência à população”, salientou a provedora do Hospital Nossa Senhora de Lourdes.

A unidade de saúde conta com 54 leitos e a maternidade com oito leitos de obstetrícia. A unidade é 100% SUS e está habilitada para atender casos clínicos, urgência e emergência e pediatria. A maternidade possui leitos para internação e pré-parto.

A solenidade contou também com a presença do secretário de gestão interna da Sesau, Ediberto Omena, do secretário de saúde de Pilar, Adriano Marcelo Omena e de outras autoridades estaduais e municipais. Moradores do município também prestigiaram a cerimônia.

