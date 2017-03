Procon Alagoas dá início a audiências no interior do Estado

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AL) deu início à realização de conciliações no interior de Alagoas. O cronograma, que está disponível no site do órgão, contempla cinco municípios, que contarão com a presença de um conciliador uma vez por mês.

As audiências estão ocorrendo desde a última segunda-feira (13) e devem ter continuidade até dezembro de 2017. As primeiras cidades contempladas foram São Miguel dos Campos e Porto Calvo; as próximas serão Palmeira dos Índios, Penedo e Delmiro Gouveia.

Para o superintendente do órgão, João Neto, a interiorização do órgão está entre suas prioridades como gestor. “As audiências no interior são essenciais para os consumidores que moram longe da capital. Como as audiências normalmente ocorrem na sede do Procon, em Maceió, muitos acabam deixando de exigir seus direitos, por conta da dificuldade de deslocamento. Com o cronograma, eles terão a oportunidade de recorrer a nós”, explicou.

O consumidor que morar na região deve entrar em contato com o polo de sua cidade para agendar a audiência. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o órgão por meio das redes sociais oficiais.

O cronograma completo pode ser acessado neste link.

Fonte: Agência Alagoas