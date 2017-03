Anjos da Paz fazem busca ativa de dependentes químicos em São Sebastião

Psicólogos e assistentes sociais que formam duplas de Anjos da Paz passaram a sexta-feira (17), em São Sebastião, mobilizando e orientando a população sobre os riscos do consumo de álcool e outras drogas. A ação é fruto do programa da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev), que tem por objetivo acolher dependentes químicos em todo o Estado.

Durante todo o dia, os Anjos da Paz percorreram as ruas, praças, escolas e estabelecimentos comerciais do município a fim de alertar as pessoas sobre os riscos do álcool e outras drogas, além de oferecer ajuda àqueles que queriam ser acolhidos em uma das 37 comunidades acolhedoras espalhadas por Alagoas.

As equipes participaram ainda de reunião com a rede de saúde, educação e assistência social do município, como os profissionais de escolas, Creas e Caps.

Para uma das componentes dos Anjos da Paz, Cledja Kristina, que participou da ação, a atividade é importante para aproximar os serviços de acolhimento do público. “Muitas vezes o que falta para o tratamento da dependência química é aquele velho empurrãozinho, uma conversa de orientação. Fazemos um trabalho de formiguinha em todos os cantos do município para conscientizar a população sobre esta necessidade”, enfatizou.

O ‘Anjos da Paz’ é um braço da Rede Acolhe para mobilização, orientação e busca ativa de dependentes químicos, que vem contribuindo com os excelentes resultados do programa de acolhimento do Estado. Já foram mais de 25 mil dependentes químicos acolhidos e encaminhados para uma das comunidades acolhedoras nos últimos anos.



Fonte: Agência Alagoas