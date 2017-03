Duplicação Maceió-Arapiraca potencializa desenvolvimento econômico do Estado

Interligar a capital à maior cidade do interior alagoano, levando segurança viária e desenvolvimento econômico a todo o Estado. Dando o primeiro passo desta mudança, o governador Renan Filho assinou, nesta sexta-feira (17), a ordem de serviço para o trecho 1 da duplicação da rodovia Maceió-Arapiraca, que ligará o município de Barra de São Miguel a São Miguel dos Campos, na BR-101. As obras terão início imediato.

Com 18,3 km de extensão, a duplicação da AL-220 vai facilitar a integração do Litoral ao Agreste. Ao dobrar a capacidade de tráfego na região, a obra, que será gerenciada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), reestrutura a qualidade e infraestrutura viária, além de fomentar o escoamento produtivo e o crescimento do comércio.

“Esta obra trará um grande benefício não apenas para a Barra de São Miguel, mas para toda a região. Bahia já ligou Salvador à Feira de Santana. Pernambuco duplicou até Caruaru. Paraíba duplicou até Campina Grande. Porque não podemos duplicar até Arapiraca e desenvolver Alagoas? Vamos fazer, sim, mesmo na crise vamos fazer os investimentos que o alagoano precisa”, afirmou Renan Filho.

Os benefícios chegam também no segmento da saúde. À frente da coordenação da unidade de atenção básica da Barra de São Miguel, Júnior Magalhães revela que uma das principais dificuldades hoje é o deslocamento dos pacientes entre os municípios.

“Vai facilitar tudo. Ainda encontramos problema de transitar com qualidade e segurança entre as regiões. Com a duplicação, o fluxo das nossas ambulâncias será otimizado, além de trazer melhorias para a mobilidade dos próprios moradores”, avalia Júnior Magalhães.

Esta é primeira vez que o Governo do Estado aposta na integração entre Maceió e Arapiraca, como ressalta o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral.

“Este é um momento histórico para Alagoas. Em todos os estados do Nordeste existe a duplicação entre a capital é a principal cidade do interior. Agora, o governador está dando, de fato, condições de desenvolvimento econômico e social aos alagoanos, com um salto gigante para o crescimento de toda a região”, pontua Mosart Amaral.

No total, serão investidos​ cerca de R$ 48 milhões na duplicação. A previsão é que as obras sejam entregues em onze meses.

Turismo

Beneficiando também o município da Barra de São Miguel, no Litoral Sul, as obras da AL-220 potencializam a infraestrutura de um dos principais destinos turísticos de Alagoas, conhecido internacionalmente por suas belezas naturais.

Além do tradicional sol e mar, o município contará, em breve, com um Centro de Convenções, que teve a ordem de serviço assinada pelo governador em janeiro deste ano. O empreendimento deverá reduzir a sazonalidade no período de baixa temporada, e impulsionar o turismo de negócios e eventos na região.

Fonte: Agência Alagoas