Governo lança programa de avanço da qualidade do ensino em Alagoas

Alagoas só será forte verdadeiramente se a sua Educação for de qualidade e feita com a participação de todos. Este é o propósito do Escola 10, lançado nesta sexta-feira (17), que pretende investir R$ 30 milhões na integração das redes municipal e estadual.

Diretores, articuladores e demais gestores escolares estiveram no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, para compreender a proposta do governo estadual. O programa distribui kits escolares para as prefeituras – com livros paradidáticos – e uma plataforma on line que atende as secretarias e escolas na ponta do processo.

Suas ações são direcionadas aos estudantes do ensino fundamental, visando garantir a alfabetização na idade certa, diminuir a distorção idade-série (atraso escolar) e reduzir o analfabetismo e a evasão escolar.

“Estamos aqui celebrando um grande pacto pela mudança na educação. O Escola 10 é o programa de avanço da qualidade do ensino em Alagoas, pois, só a Educação é capaz de mudar verdadeiramente Alagoas. Com a premiação por desempenho, parceria com os municípios e o maior índice de aprovação, nós vamos ser o Estado que mais vai crescer no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)”, afirmou o governador.

Os municípios têm que alcançar a meta estabelecida pelo Ideb e assegurar 200 dias de ano letivo. As prefeituras que alcançarem as metas serão premiadas pelo Estado com R$ 10 milhões.

Durante o discurso, Renan Filho enfatizou que mais de 70 ginásios foram e estão sendo construídos e, até 2018, “cada município terá, ao menos, um ginásio poliesportivo.Em toda escola que tiver terreno vamos erguer um ginásio esportivo”, pontuou o governador.

A proposta final é garantir a alfabetização na idade certa, diminuir a distorção idade-série, reduzir o analfabetismo e a evasão escolar. Os recursos que vão chegar servem para empoderar os gestores da Educação, dandos-lhes liberdade de contratar o que for melhor e mais em conta para o seu município.

A adesão das prefeituras foi em massa e justificada, porque os municípios têm 95% das vagas na educação alagoana. O Estado dispõe apenas de 5%, daí a necessidade de uma convergência de ações e de postura.

Fonte: Agência Alagoas