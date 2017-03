Menor é apreendido com rifle, drogas, coletes e fardamentos do Exército

Um menor foi apreendido na noite desta sexta-feira (17) na cidade de Porto Real do Colégio suspeito de roubo. Segundo a polícia, o menor estava com um veículo roubado, meio quilo de maconha, rifle, munições e fardamentos do exército.

Ainda de acordo com a polícia, uma guarnição foi chamada para verificar uma denúncia de que um veículo Honda Civic estava praticando direção perigosa nas ruas da cidade. Após a abordagem dos militares, foi consultada a placa do veículo que não batia com a placa atual.

A polícia encaminhou o veículo e o condutor para a delegacia. Após consulta, ficou constatado que a placa OXU 6756 não era desse veículo, sendo a placa original OHD 9584 e que o carro tinha queixa de roubo.

Desta forma, a guarnição foi até a casa do meliante para pegar a documentação e ao adentrar na residência, a guarnição encontrou com uma quantidade de droga, dois coletes balísticos, celulares, várias chaves de veículos, um quadriciclo, um rifle calibre 38, produtos cosméticos, máscaras, binóculos, arco e flecha, relógios, dois fardamentos do exército, além de um carregador.

A polícia encaminhou o meliante, bem como os produtos do roubo até a central de polícia para os devidos e cabíveis procedimentos.

Com 11º BPM