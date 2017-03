CEO é o quarto time a se classificar para o hexagonal do Campeonato Alagoano

Atuando esta tarde no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, o CEO derrotou o Miguelense por 2×0 e é a quarta equipe a confirmar classificação para o hexagonal do Campeonato Alagoano porque chega aos 12 pontos e no momento é vice-líder do grupo A. Faltando uma rodada para ser encerrada a primeira fase, na pior das hipóteses o CEO ficará em terceiro lugar. Os outros times já classificados são o CRB, CSA e ASA.

A vitória do time de Olho D’Água das Flores foi definida no 1º tempo. Começou logo aos 3 minutos com Bahia. Jefinho, de pênalti, fechou o placar aos 15 minutos.

A 9ª rodada, que foi aberta no domingo passado com ASA 2×0 Sete de Setembro, e prosseguiu na quarta-feira com CSA 3×0 Coruripe, teve ainda neste domingo Santa Rita 0x0 CRB. E vai ser encerrada na próxima quarta-feira com o jogo CSE x Murici, às 21h45, no Estádio Juca Sampaio. Esta partida tem caráter de decisão para ambas equipes estão com chances matemáticas para se classificar.

Na próxima rodada, a última da fase classificatória, o CEO vai receber a visita do Santa Rita enquanto que o Miguelense enfrenta o Murici no Estádio José Gomes da Costa.

Com a 9ª rodada ainda aberta, a classificação parcial é a seguinte:

Grupo A

1º CRB – 18 pontos

2º CEO – 12 pontos

3º Sete de Setembro – 10 pontos

4º Murici – 6 pontos

5º Coruripe – 5 pontos

Grupo B

1º CSA – 23 pontos

2º ASA – 21 pontos

3º Santa Rita – 12 pontos (um gol de saldo)

4º CSE – 12 pontos (saldo zero)

5º Miguelense – 4 pontos

Fonte: Gazetaweb