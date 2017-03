Ex-reeducando é preso com 4kg de maconha e 19 mil Reais

Policiais do 5º Batalhão, com apoio do serviço de inteligência da Polícia Militar, prendeu nesta segunda-feira, 20, o ex-reeducando Jonhanta Felipe dos Santos, de 26 anos, com aproximadamente 4kg de maconha e R$ 19 mil, em espécie, dentro do veículo que conduzia, no bairro da Pajuçara.

A polícia começou a monitorar os passos de Jonhanta Felipe e, nesta tarde, o capturou durante uma operação. O acusado estava em um veículo modelo HB20, com placa (OZS 8627) de Vitória da Conquista (BA), onde foram encontrados R$ 19 mil em espécie e cerca de 4kg de maconha.

A Polícia afirma que Jonhanta foi preso em julho de 2013, no município de São Sebastião, pelo assassinato de David Danilo Gomes, de 28 anos, após uma discussão em um posto de combustível na cidade de Arapiraca. O acusado esteve detido no presídio do Agreste.

Fonte: AL24horas