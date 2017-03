Agentes penitenciários anunciam paralisação para o próximo fim de semana

O Sindicato dos Agentes Penitenciários de Alagoas (Sindapen/AL) votou em assembleia realizada nesta terça-feira (21) por paralisar os serviços por 48 horas entre os próximos sábado (25) e domingo (26).

De acordo com o presidente da entidade, Kleyton Anderson, o Sindapen resolveu anunciar a paralisação após a Secretaria do Planejamento e Gestão de Alagoas (Seplag) consultar a Procuradoria Geral do Estado (PGE) com intenções de retirar o pagamento do adicional de periculosidade do servidor que estiver de férias ou de licença acima de quatro dias.

“Estamos decidindo pela paralisação de advertência no próximo fim de semana e, respeitando as 72 horas de aviso. Caso haja uma reconsideração por parte da Seplag, estamos abertos ao diálogo. Nós não deixamos de ser agentes penitenciários durante nossas férias e nem quando estamos de licença médica. Continuamos com os mesmos riscos de nossa profissão” disse.

Kleyton ainda disse que é “um absurdo o governo querer reduzir ainda mais a remuneração do servidor, que já é baixa. E ano passado por exemplo a inflação corroeu mais de 10% e não houve reajuste pra nenhum servidor” completou.

Em nota a Seplag informou que o Governo de Alagoas tem procurado resolver todos os pleitos do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Alagoas (Sindapen/AL) respeitando as possibilidades financeiras do Estado e que desde o início da atual gestão, as tratativas acerca de questões que envolvem as atividades funcionais do Sindapen/AL vêm sendo discutidas, de forma transparente, com a categoria.

“Apesar do cenário econômico pelo qual o país se encontra atualmente, é importante ressaltar que Alagoas tem se destacado no cumprimento de suas responsabilidades junto ao funcionalismo público. A Mesa Permanente de Negocião continua aberta para que o Estado busque melhorias junto aos servidores públicos alagoanos”, destacou a Seplag.

Fonte: CadaMinuto