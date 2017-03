Dia Mundial da Água: Codevasf e parceiros realizam programação para sensibilizar população sobre uso racional

Visita a nascentes do São Francisco, plantio e distribuição de mudas nativas, peixamento e passeio educativo pelo rio em barco-escola integram em Alagoas a programação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Parnaíba e do São Francisco (Codevasf), junto com diversos parceiros, para marcar o Dia Mundial da Água, 22 de março – data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992 durante a Eco 92, no Rio de Janeiro. O destaque da programação será um peixamento realizado na sexta-feira (24), que irá repovoar as águas do rio São Francisco com milhares de pirá, peixe símbolo da bacia hidrográfica e praticamente extinto na região do Baixo São Francisco.

Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL), Prefeitura Municipal de Penedo, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo (SAAE), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Alagoas e Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (CBHRSF) participam da agenda de eventos em Penedo, município sede da 5ª Superintendência Regional da Codevasf.

Para o superintendente regional da Codevasf em Alagoas, Antônio Nélson de Azevedo, a data representa um importante momento de reflexão sobre o que cada cidadão pode fazer para preservar os recursos hídricos. “Conseguimos reunir em Penedo todas essas instituições que de alguma forma atuam para proteção dos recursos hídricos com o objetivo de sensibilizar a população para se unir a nós nessa batalha pela vida, pois água é um recurso natural essencial para a sobrevivência humana. Assim, o dia 22 de março simboliza essa união para preservação da água e, consequentemente, da espécie humana”, destacou.

A programação do Dia Mundial da Água em Penedo terá início na quarta-feira (22), às 8h30, com palestras no auditório do Campus do IFAL no município. A primeira exposição será realizada pelo diretor interino do SAAE Penedo, Francisco Guerra, que discutirá a preservação da água a partir do ambiente doméstico. A segunda palestra será realizada pela professora Aline Alves, do Campus Penedo do IFAL. Ela irá apresentar o esgotamento sanitário como ferramenta para manutenção dos cursos hídricos.

Já na quarta-feira (23), a programação segue com visitas a nascentes e o plantio de mudas de árvores nativas no povoado quilombola Tabuleiro dos Negros, em Penedo, às 10 horas. Na sexta-feira (24), último dia das atividades, a programação tem início às 8 horas com um peixamento com a espécie Pirá, peixe símbolo do rio São Francisco, realizado pela Codevasf no porto das balsas de Penedo, localizado no centro histórico. O peixamento será seguido por atividades do Projeto “Observando os Rios” da UFAL, que também ocorrerá na orla do rio São Francisco em Penedo.

Às 10 horas, o IMA/AL fará um passeio educativo pelo rio São Francisco no barco-escola do órgão ambiental com estudantes da região. As atividades serão encerradas com a distribuição de mudas de espécies nativas da bacia hidrográfica do rio São Francisco e bate papo com a população para orientá-los sobre o uso racional e sustentável da água

Águas residuais

No próximo dia 22 de março celebra-se o Dia Mundial da Água, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992 durante a Eco 92, no Rio de Janeiro. Este ano o tema definido pela ONU para a data é “Águas Residuais”, e o objetivo é sensibilizar as populações mundiais sobre o desperdício de água.

Para mais informações sobre as atividades em comemoração do Dia Mundial da Água em Penedo, os interessados podem entrar em contato com a Unidade Regional de Meio Ambiente da Codevasf em Alagoas por meio do telefone (82) 3551-9429.

Fonte: Assessoria