Ténicos de enfermagem fazem greve para cobrar salários no Hospital do Açúcar

Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Hospital do Açúcar paralisaram as atividades, nesta terça-feira (21), em protesto pelo atraso no pagamento de salários e outros benefícios. A decisão ocorreu após assembleia realizada no pátio da unidade.

Segundo o presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem no Estado de Alagoas (Sateal), Mário Jorge Filho, os profissionais decidiram pela greve por estarem com salários e férias referentes a fevereiro deste ano em atraso, além do não pagamento de metade do 13º referentes a 2016.

“Realizamos assembleia hoje cedo aqui no hospital e decidimos parar para cobrar uma solução para este atraso. O Hospital do Açúcar está sem receber os repasses de recursos do Estado e não tem como pagar a folha. É importante destacar que nós iremos manter 30% dos serviços em respeito a população que necessita de atendimento na unidade”, disse.

Segundo o Sateal, a situação do atraso nos repasses aos hospitais vem sendo acompanhada pela Procuradoria Regional do Trabalho. Em audiência realizada no último dia 13, o procurador do Trabalho, Cássio Araújo, deu até o dia 04 de maio para que o Estado apresente uma normalização acerca da contratualização dos serviços prestados pelas unidades de saúde.

Vários hospitais enfrentam dificuldades financeiras desde o ano passado por conta dos atrasos dos repasses. Muitos deles, como é o caso do Hospital do Açúcar, dependem dos repasses do SUS para manter a folha de pessoal em dia. Em dezembro do ano passado, a Secretaria da Fazenda informou que deveria garantir, até o Natal, os repasses relativos aos meses de setembro e outubro de 2016, depois que os hospitais denunciaram que não possuíam condições de pagar o 13º salário dos trabalhadores. Apenas parte dos benefícios foram pagos aos trabalhadores do Hospital do Açúcar, que aguardam receber metade do décimo terceiro.

com Assessoria