Criança não resiste aos ferimentos e morre no HGE após acidente em Messias

A quarta vítima do acidente envolvendo um veículo e uma carreta na BR-101, na cidade de Messias, morreu na tarde desta quarta-feira, 22, no Hospital Geral do Estado. Outra vítima, Jorceran da Silva, 31 anos, que também foi socorrida com vida, apresentou melhorá e foi liberado.

O acidente foi registrado na manhã nesta manhã e deixou três pessoas mortas. As vítimas estavam em um veículo Uno Mille vinho, cuja placa não foi informada, que ficou com a dianteira totalmente destruída. O motorista da carreta evadiu do local tomando destino ignorado. Leia a matéria.

As informações da assessoria do HGE dão conta que a criança que estava entubada e sedada na área vermelha do HGE não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. Ela teve múltiplas fraturas na região do crânio.



Fonte: AL24horas