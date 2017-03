PM prende três suspeitos de fraudar receptores de TV a cabo

Uma guarnição da Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (22), três suspeitos de vender, sem autorização, receptores de TV a cabo na região da Feira do Rato, em Maceió. A fraude, denominada “Gatonet”, ocorre quando há a recepção não licenciada do sinal de TV por assinatura.

De acordo com a polícia, funcionários da empresa NET passaram pela Feira do Rato e avistaram os suspeitos comercializando livremente os equipamentos.

Diante do flagrante, eles resolveram procurar a sede do 1º Batalhão da PM, na tentativa de identificar os infratores. De posse das informações, os militares se dirigiram até o local e efetuaram as prisões.

Os suspeitos foram identificados como Djalma Lima Lins, Paulo Roberto Ferreira dos Santos e Janaína Gama. A polícia relatou que cada um deles possuía uma barraca na feira, revendendo os equipamentos a técnicos e consumidores em geral. Porém, os valores praticados por eles não foram revelados pela polícia.

Os suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes, onde foram ouvidos por delegado plantonista. Um inquérito policial foi aberto a fim de identificar se há outras pessoas envolvidas no esquema.

E a Secretaria de Segurança Pública (SSP) pede o apoio da população. Quem tiver mais informações sobre crimes supostamente atribuídos ao trio pode entrar em contato com a polícia por meio do Disque Denúncia, no 181. O anonimato do denunciante é garantido.

Fonte: Gazetaweb