Vigilância Sanitária Estadual vai inspecionar tanques de carros pipa

Setenta e sete municípios alagoanos estão em estado de emergência devido à estiagem prolongada, o que tem tornado a água escassa. Por conta dessa situação, a saída tem sido contratar carros pipas para abastecer a maioria das cidades. Para garantir que o transporte da água seja realizado com qualidade, a Vigilância Sanitária Estadual vai inspecionar caminhões nesta quinta (23) e sexta-feira (24), a partir das 8h, no pátio do Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas (Lifal), no Distrito Industrial, em Maceió.

A fiscalização dos tanques dos carros pipas já é feita de forma rotineira pelo órgão estadual, mas nesse momento é preciso ter uma atenção redobrada, em razão da situação de desabastecimento por que passa os municípios. Para se ter ideia, na semana passada, de acordo com o gerente da Vigilância Sanitária Estadual, Paulo Bezerra, houve uma inspeção em Igaci, onde foram averiguados os carros pipa do Agreste e Sertão.

“Por meio dessas ações buscamos garantir que os tanques possuam as especificações corretas para o transporte, que deve ser apenas de água potável. A inspeção acontece em três etapas, sendo uma para análise de documentos e do número de série do veículo. Em seguida, passamos para a inspeção externa do tanque, para ver se existem furos, amassados, vazamentos ou pontos de ferrugem”, explicou Paulo Bezerra.

Ainda segundo o gerente da Vigilância Sanitária Estadual, “o tanque também deve possuir uma tampa de inspeção e passagem que permita a entrada de uma pessoa para realizar a higienização ou a inspeção, que irá em busca de furos e ferrugem no interior do recipiente”, destacou. Paulo Bezerra alertou que também deve existir uma borracha de vedação para evitar a entrada de insetos e roedores que possam contaminar a água.

Outro ponto analisado é a matéria-prima que o tanque foi produzido, uma vez que ela deve ser constituída de aço inoxidável ou de um material anticorrosivo. “O endereço, telefones para contato do responsável devem estar visíveis no tanque, assim como as palavras: Água Potável. Após a inspeção e a aprovação do tanque, a Vigilância Sanitária Estadual emite o alvará sanitário, com validade de um ano” salientou Paulo Bezerra.

