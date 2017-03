9ª Gere realiza formação com os municípios sobre a Prova Alagoas 2017

A 9ª Gerência Regional de Ensino através do Núcleo de Sistema da Gerência Regional realizou na última segunda feira, 20, uma formação com os municípios para a realização da Prova Alagoas 2017.1.

A reunião foi destinada aos articuladores municipais, representantes dos municípios de Penedo, Piaçabuçu, Igreja Nova, Feliz Deserto, Olho D’Água Grande, Campo Grande, Porto Real do Colégio e São Brás, que serão os multiplicadores, com o objetivo de capacitá-los no processo de organização, execução e desenvolvimento das atividades correlatas à realização da referida prova, a fim de que as orientações sejam criteriosamente repassadas a todos envolvidos nos municípios de jurisdição da 9ª GERE, garantindo a eficácia no processo da avaliação.

Nesta terça feira, 21, o Núcleo de Rede da Gerência Regional realizou a formação, esta destinada aos coordenadores pedagógicos das Escolas da Rede Estadual de Ensino, uma vez que estes serão os responsáveis diretos na execução da avaliação na escola.

A Prova Alagoas faz parte do Programa Escola 10, lançado na última sexta feira, 17 em Maceió, um programa que tem como foco o ensino fundamental e visa integração entre as redes públicas Estadual e Municipal de Ensino em busca da melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem em Alagoas e será realizada no dia 28 de março, tendo como participantes todos os alunos matriculados nos 5º e 9º anos das redes publicas municipal e Estadual de Ensino.

por Assessoria/9ª Gere