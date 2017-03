Operação resulta na apreensão de mais de 50 kg de drogas em AL

Uma investigação da Deic (Divisão Especial de Investigações e Capturas) resultou na prisão de cinco pessoas e apreensão de mais de 50 quilos de drogas, nas cidades de Arapiraca e União dos Palmares. Para a Secretaria de Segurança Pública, esta é mais uma quadrilha de traficantes desarticulada no Estado.

Em entrevista coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, 23, o coordenador desta operação da Deic, delegado Mário Jorge Barros, explicou que as investigações acerca da quadrilha tiveram início com a prisão do ex-reeducando, Jonhanta Felipe dos Santos, de 26 anos, na segunda-feira passada (20), no bairro da Pajuçara.

Através dele, a polícia chegou ao restante do grupo acusado de traficar drogas no interior do Estado. A droga vinha do Sudeste do país e seria destribuída por toda Alagoas. Quatro pessoas foram presas em Arapiraca: Severino Pereira de Lira, 56 anos; Mariana Paula Barboza Vieira, 24 anos; Ramona Rainona Santos de Souza, 25 anos e Clare Ihorrane da Silva Rocha, de 20 anos. Com esse grupo a polícia apreendeu mais de 10 quilos de maconha; mais de um quilo de crack; R$ 1 mil em espécie; uma balança de precisão; uma pistola 380 e 20 munições, além de alguns brinquedos onde a quadrilha escondia a droga.

Já na cidade de União dos Palmares, os policiais identificaram e prenderam: Josué Bento da Silva, 45 anos, que estava com 40 kg de maconha. O grupo foi apresentado durante a entrevista, exceto Clare Rocha, que passou mal e precisou de atendimento médico. Eles serão autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa e, no caso de Severino Pereira de Lira, responderá também por porte ilegal de arma de fogo.

Sobre a Quadrilha

A polícia descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra Severino, que é companheiro de Mariana Paula. Ele estava sendo procurado por homicídio, em Arapiraca e no momento da prisão estava armado com uma pistola 380. Outra informação da polícia é que Clare Ihorrane da Silva Rocha é companheira de Jonhanta Felipe dos Santos.

Fonte: AL24horas