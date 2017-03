Santa Casa de Penedo inicia comemoração do seu jubileu de 250 anos

A primeira Santa Casa de Misericórdia de Alagoas comemora 250 anos de sua criação. A instituição gerada por um ato de caridade do coronel e comerciante português João Pereira Alvares, em 1767, resultou em um complexo de saúde atualmente composto por maternidade, hospital e asilo.

Mantida desde sua origem pela Irmandade de São Gonçalo Garcia dos Homens Pardos, quando a cidade histórica ainda tinha a denominação de Vila do Penedo do Rio São Francisco, a instituição inicia os festejos do seu jubileu no próximo sábado, 25.

A programação será aberta com missa solene, celebrada por Padre Jackson Nascimento na Catedral Diocesana, a partir das 19 horas. A Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Penedo e a Irmandade de São Gonçalo Garcia promoverão ainda campanhas e mutirões de atendimento mensais até novembro, quando ocorre o encerramento do jubileu.

São dois séculos e meio de serviços prestados às pessoas de baixa renda, missão fundamentada na caridade e na fé cristã iniciada com a criação do Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição, como informa o historiador Ernani Méro no livro “Uma Casa de Misericórdia”.

Instalado em imóvel próximo da Igreja de São Gonçalo Garcia, o hospital foi reconhecido em 1828, por meio de ato oficial, como Santa Casa de Misericórdia. Já em 1886 houve a transferência para o convento franciscano de Nossa Senhora dos Anjos.

Sete anos depois acontece a mudança para a Avenida Getúlio Vargas, local onde hoje funciona a maternidade que atende Penedo e demais municípios do Baixo São Francisco e Agreste alagoanos, além de moradores da região ribeirinha sergipana.

Vizinho da Maternidade de Nossa Senhora do Bom Parto está situado o Asilo de Mendicidade São José, fundado em 1928, para atender aos que chegam à velhice desamparados. Já o Hospital Regional Dr. José Correia Filho foi inaugurado em 1954, estando situado na parte alta da cidade, local em processo de modernização e de ampliação de serviços administrados atualmente em parceria com a empresa Pró-Saúde.

por Fernando Vinicius