Prazo para declarar o Imposto de Renda vai até 28 de Abril de 2017

Quem deve declarar o Imposto de Renda 2017 ?

Está obrigado a entregar a Declaração de Ajuste Anual neste ano quem, em 2016, se enquadrou em pelo menos em uma das condições a seguir:

1.Recebeu rendimentos tributáveis (como salários e aluguéis) cuja soma anual foi superior a 28.559,70 reais;

2.Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como indenizações trabalhistas, caderneta de poupança ou doações) em valor superior a 40 mil reais;

3.Obteve, em qualquer mês, lucro na venda de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto de renda, como imóveis vendidos com lucro. (Ganho de Capital);

4.Optou pela isenção do IR incidente sobre o ganho de capital recebido na venda de imóveis residenciais cujo valor resultante da venda tenha sido aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias, contados a partir da data de celebração do contrato de venda ? por mais que haja a isenção, esse tipo de transação deve ser declarado.

5.Realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas (por exemplo, comprou ou vendeu ações na bolsa);

6.Obteve receita bruta em valor superior a 142.798,50 reais com atividade rural; ou quem pretende compensar, no ano-calendário de 2016 ou posteriores, prejuízos com atividade rural em anos anteriores ou no próprio ano-calendário de 2016.

7.Tinha, em 31 de dezembro de 2016, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil reais.

O PERIODO DE DECLARACAO DO IRPF 2017 É DE: 02 DE MARÇO DE 2017 A 28 DE ABRIL DE 2017.

Obs: Esse ano é importante salientar as novidades, o fisco passará a pedir telefone e e-mail do contribuinte, mais que não é obrigatório. Outras novidades esta na facilidade para atualização e envio da declaração.

No que diz respeito na atualização basta o contribuinte ir em ferramentas (item que contas no menu) e verificar sua atualização.

Já no que diz respeito ao envio da declaração, não será mais necessário o uso do programa Receitanet.

Outra novidade fica na obrigatoriedade do CPF para dependentes que tenham 12 anos. Ano passado a obrigatoriedade era para dependentes a partir dos 14 anos.

Um ponto importante que vale apena ser salientado é o calendário de recebimento das restituições. Sendo o primeiro lote em 16 de junho, o segundo lote em 17 de julho, terceiro no dia 15 de agosto, o quarto no dia 15 de setembro, o quinto no dia 16 de outubro, o sexto no dia 16 de novembro e o sétimo do dia 15 de dezembro.

As pessoas que não receberem sua restituição nas datas alocadas devem, procurar um contador ou a receita para saber o que aconteceu com sua declaração. Podendo a mesma ter caído na malha fina. Se o contribuinte quiser acompanhar o andamento de sua declaração ele poderá gerar um código de acesso junto à receita e ficar de olho na evolução da mesma.

Além da obrigatoriedade é importante ressaltar que o IRPF seve como comprovação de renda nas diversas situações. EX: compra de um imóvel, compra de um veículo, abertura de contas, obtenção de cartões de créditos, aluguel de imóveis entre tantas outras que exigem uma comprovação da renda do cidadão.

Fonte: Receita Federal do Brasil.

