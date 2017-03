Homem se afoga ao resgatar duas crianças em praia

Um homem, ainda não identificado, se afogou na praia de Tabuba, Litoral Norte do Estado, após entrar no mar para resgatar duas crianças. Segundo informações, o rapaz salvou as duas crianças, porém não conseguiu sair. Acredita-se que o local que é encontro do mar com o rio e a maré pode ter dificultado a tentativa da vítima de sair do mar.

De acordo com as primeiras informações, o helicóptero Falcão 03 da Secretaria de Segurança Pública (SSP/AL) foi acionado para realizar os primeiros socorros e levar o homem para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Fonte: CadaMinuto