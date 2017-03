Rosevaldo Alves deixa a Caixa Econômica na certeza do dever cumprido

O grande penedense e economiário Rosevaldo Alves, recebeu uma boa noticia que a sua aposentadoria chegou. Com isso, o até então Gerente Geral da Caixa Econômica Federal agência Penedo, deixa suas atividades profissionais com uma trajetória invejável de 33 anos de história bancária. Um marco para ficar na história da própria agência. Rosevaldo durante sua passagem pela Caixa econômica Federal antes de galgar o cargo de Gerente Geral, exerceu às funções de Escriturário, Caixa Executivo, supervisor, Gerente de relacionamento, Gerente PJ.

Rosevaldo teve passagem pela caixa econômica agência Arapiraca e também São Sebastião onde inaugurou a agência e permaneceu por um bom período. Depois a pedido da clientela penedense, volta para organizar a “casa”, que tava “bagunçada com muita cobranças por parte da população que sentia falta de um bom atendimento e de uma atenção maior. Rosevaldo reunia às características de um gerente que os clientes sempre sonhou. Atencioso, determinado, organizado, responsável e cumpridor do dever. isso fez com que o mesmo conquistasse o carinho e o respeito de todo seus companheiros de trabalho de modo especial do povo penedense e região.

Na sua volta de São Sebastião e permanência na nossa cidade, Rosevaldo conseguiu um grande feito: Implantou, vários caixa eletrônicos no MercadoPúblico Municipal onde há um grande volume de pessoas transitando naquele local, para assim diminuir às filas dentro da caixa e acabar com o grande número de reclamações da população não só na ouvidoria como também nos meios de comunicação local. E o projeto deu certo! Nunca mais houve reclamações e a coisa normalizou para o bem de todos. Por tudo isso e muito mais, Rosevaldo Alves merece todas ás honrarias , pelos serviços prestados, com muita competência, dedicação e muito profissionalismo, a sua profissão que escolheu nos meados dos anos 70 quando jovem estudante chegava ao Bradesco, que durante 4 anos também contribuiu com seus préstimos e em seguida já ingressava por concurso na Caixa Econômica Federal. Fica aqui, as nossas honrarias, do site Opara News e toda equipe, assim, como da própria Caixa Econômica Federal, ao amigo e profissional Rosevaldo Alves, os parabéns do dever cumprido. E vida que segue.

por Valdi Fernando com o site Diário Penedense