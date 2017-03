Definidos os seis times para o Hexagonal do Campeonato Alagoano

Estão definidos os seis times classificados para o hexagonal do Campeonato Alagoano. Assim como CRB, CEO, ASA e CSA, Murici e Santa Rita também vão seguir adiante na competição estadual. É que o time alviverde fez o dever de casa, na tarde deste domingo, e garantiu sua vaga na segunda fase do Estadual ao golear o Miguelense por 5×1, enquanto o Santa Rita fez apenas o bastante para também avançar, empatando em 1×1 com o CEO, no Sertão alagoano.

Com estes resultados, o Murici encerrou sua participação nesta primeira fase em 3º lugar no grupo A, com 12 pontos, apenas 1 a mais que o Sete de Setembro, que ficou no empate em 3×3 com o CSE, no Estádio Olival Elias de Morais, em Boca da Mata.

Já o Santa, com o ponto somado em Olho d’Água das Flores, também nesta tarde, passou a somar 13 pontos no grupo B. O Tricolor de Palmeira dos Índios alcançou a mesma pontuação, mas acabou superado pelo Leão da Mata no saldo de gols, estacionando na quarta colocação da chave.

E a Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou, no início da noite, a tabela do hexagonal, cujos jogos terão início já na próxima quarta-feira (29), quando o Santa Rita vai receber o ASA, enquanto o CSA vai encarar o CEO, no Rei Pelé. No dia seguinte, será a vez de o CRB encarar o Murici, também no Trapichão.

Quadrangular do permanência

Portanto, com o encerramento da 10ª rodada, Além de Coruripe e Miguelense – que entraram em campo já sabendo que lutarão “apenas” para escapar do rebaixamento -, Sete de Setembro e CSE também vão disputar o denominado quadrangular da permanência, que define os dois times a serem rebaixados para a Segunda Divisão em 2018.

A tabela do quadrangular também já foi definida, tendo início, assim como o hexagonal, na quarta-feira que vem, com as seguintes partidas: CSE x Coruripe, Miguelense x Sete de Setembro. Os dois times que obtiverem melhor pontuação vão escapar da degola.