ASA contrata dois no fim do prazo para inscrever atletas no Campeonato Alagoano

O ASA está de cara nova. É que, em menos de 24 horas, o clube anunciou a contratação do volante Juninho, procedente do futebol pernambucano, e do meia-atacante Djalma – confirmado na manhã desta terça-feira (28), o jogador com passagem pelo futebol alagoano (defendeu o Coruripe há dois anos) se encontrava no Vila Nova-MG.

O prazo para regularizar jogadores para o Campeonato Alagoano se expira nesta terça-feira. Contudo, ambos chegam também para defender o Gigante no Campeonato Brasileiro da Série C.

Os nomes dos atletas, porém, ainda precisam figurar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, a fim de que possam ganhar condição do jogo.

Insatisfação

E o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-AL) se reúne na noite desta terça-feira e para julgar 10 dez processos, sendo cinco deles atribuídos ao ASA. Um dos casos de maior importância envolve o atacante alvinegro Leandro Kível, enquanto outro diz respeito ao torcedor que usou o microfone de um carro de som do Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, para provocar a torcida adversária em jogo contra o CRB, ainda pela fase classificatória do Campeonato Alagoano.

Outra preocupação no ambiente alvinegro se refere à mudança, de quarta para quinta-feira (30) da partida contra o Santa Rita, em Boca da Mata. A alteração “no soar do gongo” aborreceu a diretoria do ASA. É que, já no domingo, o Fantasma tem um clássico contra o CSA, enquanto que, na quarta-feira seguinte (5 de abril), terá jogo decisivo contra o Paraná, em Curitiba, pela Copa do Brasil.

