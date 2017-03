Tribunal de Contas volta a ser alvo de operação da PF em Maceió

Agentes da Superintendência da Polícia Federal em Alagoas cumprem mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, dia 28, na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE), localizada no bairro do Farol.

Segundo as primeiras informações, estão sendo recolhidos documentos no setor de Recursos Humanos da corte de contas do Estado.

Esta é a segunda vez que o Tribunal de Contas é alvo de apreensão da Polícia Federal. Em 2011, a corte foi alvo da Operação Rodoleiro, que investigava um esquema que resultou no desvio estimado em R$ 100 milhões utilizando empresas laranjas da capital, Barra de São Miguel e Atalaia. Diretores do TCE chegaram a ser presos na época.

A assessoria de comunicação do Tribunal de Contas confirma a presença dos agentes no local, dizendo que estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão na Diretoria de Tecnologia Financeira da Casa. A investida seria um desmembramento da Operação Rodoleiro. Uma nota deve ser divulgado pelo TCE/AL ao final do dia.

Já a Polícia Federal ainda não se manifestou oficialmente sobre a operação.

Fonte: AL24horas