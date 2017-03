Reeducando é encontrado morto por agentes penitenciários no Cyridião Durval

Um reeducando de 20 anos foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (29), no Presídio Cyridião Durval, no Tabuleiro.

De acordo com a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), Diogo Francisco da Silva, de 20 anos, foi achado morto por agentes penitenciários no Anexo A, Módulo G4, no Complexo Prisional.

Após o ocorrido, os agentes penitenciários isolaram o local para que as equipes da Perícia Oficial do Estado de Alagoas e do Instituto Médico Legal (IML) fizessem os procedimentos necessários. Os outros 11 custodiados que dividiam a cela com Diogo Francisco da Silva foram encaminhados para Delegacia e prestaram os devidos esclarecimentos.

Internamente foi aberta uma sindicância para averiguar todas as circunstâncias e elementos do ocorrido. A chefia da unidade aguarda o laudo conclusivo do IML para saber as causas do óbito. Autoridades do Poder Judiciário foram comunicadas sobre o fato.

A Secretaria da Ressocialização informa que está adotando todas as providências no sentido de garantir assistência aos familiares de Diogo Francisco da Silva.

com Seris