Sinteal suspende greve geral em Alagoas

Servidores da educação suspenderam a Greve Geral em Alagoas, após assembleia realizada nesta terça-feira (28) na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas (Sinteal). A categoria segue mobilizada e marcou para 31 de março um ato público no Centro de Maceió.

De acordo com a assessoria de comunicação do sindicato, a decisão ocorreu após debates e a pressão que as direções de escolas estão sofrendo pela Secretaria Municipal da Educação (SEMED) e Secretaria do Estado da Educação (SEDUC) com ameaças de desconto no salário dos trabalhadores que aderiram ao movimento. A Greve iniciou no dia 15 deste mês e finalizou duas semanas depois.

Ainda segundo o Sinteal, os trabalhadores da educação estão mobilizados em defesa dos direitos contra as reformas na previdência e trabalhista, além de pautas específicas como defesa da database que vem sendo descumprida em municípios do estado, a aplicação da lei do piso do magistério e implementação do percentual de reajuste em todos os níveis da carreira, e também para os funcionários de escola.

Seguindo com a agenda de mobilizações, já marcada a próxima atividade para sexta-feira, 31 de março. Um ato público no Centro de Maceió, concentração marcada para 08h30, na Praça Deodoro. A manifestação vai seguir em caminhada até o Tribunal Regional de Justiça, para participar do ato contra a reforma trabalhista. E no dia 05 de abril, está marcada uma assembleia da rede municipal de Maceió, às 09h, na sede do Sinteal.

Com Ascom Sinteal