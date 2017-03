Acidente entre ônibus escolares deixa mortos e feridos em São Sebastião

Uma colisão entre dois ônibus escolares deixou sete mortos, na noite desta quinta-feira (30), em um trecho da AL-110, próximo São Sebastião, no Agreste alagoano. Os veículos transportavam estudantes de Teotônio Vilela e Junqueiro.

Em nota, a Secretaria de Comunicação de Teotônio Vilela informou que os dois motoristas, um deles identificado como Otávio, que dirigia o ônibus de Teotônio Vilela, e mais cinco estudantes, que ainda não foram identificados, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O número de feridos ainda é desconhecido.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros e mais de 10 ambulâncias dos municípios de Teotônio Vilela, Junqueiro e São Sebastião foram acionadas para remover as vítimas presas às ferragens. Equipes da PM de Teotônio Vilela, Junqueiro, São Sebastião e do 3º Batalhão também estão no local. Os passageiros foram encaminhados para a Unidade de Emergência do Agreste.

O acidente

Um dos veículos voltava da cidade de Arapiraca e seguia para Teotônio Vilela, quando colidiu frontalmente com outro ônibus escolar que seguia de Junqueiro para Arapiraca. Com o impacto, os dois veículos ficaram completamente destruídos.

com Assessoria