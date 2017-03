CSA vence o CEO e larga na frente no Hexagonal do Campeonato Alagoano

O jogo não foi dos melhores tecnicamente, o CSA esteve abaixo do esperado, mas fez o seu “dever de casa” diante do CEO. Na noite desta quarta-feira (29), numa partida com paralisações, jogador passando mal, dez minutos de acréscimo no segundo tempo e jogador de linha no gol, o time azulino venceu por 2 a 0.

Na próxima rodada o CSA vai até o Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca em Arapiraca, enfrentar o ASA. Já o CEO recebe o Murici no Estádio Edson Matias em Olho D’água das Flores.

O JOGO

Desde os primeiros minutos as duas equipes se respeitavam e se estudavam. O CSA tomou a iniciativa e não demorou para abrir o placar. Aos 11 minutos, jogada trabalhada do CSA e Everton Heleno invade a área e bate cruzado, sem chances para o goleiro Diogo, que ainda tocou na bola, mas não evitou o gol que abriu o placar.

Depois do gol o CSA não encontrou mais facilidades. O CEO se fechou e atuou nos contra-golpes. Por duas vezes o goleiro Mota salvou o time marujo, em chutes de Marcos Bahia e Polinho, para desespero do técnico Oliveira Canindé.

Quando a situação era difícil, parecia se complicar, o CSA conseguiu um fôlego. Aos 39 minutos, Celsinho foi até a linha de fundo e tocou para Thiago Potiguar, que dominou e só rolou para Cleyton, que da entrada da área, bateu sem chances para o goleiro rival. 2 a 0 e final do primeiro tempo.

Na segunda etapa o jogo caiu de produção. Logo que a partida recomeçou, um jogador Wagner deixou o campo e foi atendido pela ambulância, que precisou sair dos arredores do campo. Dessa forma o árbitro suspendeu a partida até que o veículo retornasse.

As ambulâncias diminuíram ainda mais o ritmo do jogo. Na reta final, João Grilo e Jan deixaram o campo sentindo tonturas. Para complicar, o goleiro Diogo sentiu dores musculares e como o técnico Alysson Dantas já havia promovido as três alterações, César foi para o gol e até segurou uma bola na área.

Final de jogo no Rei Pelé, CSA 2 x 0 CEO.

Fonte: Minuto Esportes