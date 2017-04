Idoso é preso com duas espingardas no Tabuleiro

Policiais militares do 4º Batalhão apreenderam, na tarde dessa sexta-feira (31), um idoso que tinha duas espingardas guardadas em casa, no Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió.

De acordo com a polícia, a apreensão só foi possível por denúncias obtidas do Serviço de Inteligência do Batalhão por meio do Disque Denúncia que levaram a prisão de Belmiro Feijó de Melo, de 66 anos.

No imóvel, duas espingardas, sendo uma calibre 12 e outra calibre 36, foram apreendidas. Belmiro foi conduzido para a Central de Flagrantes I, no Farol, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.

com PM/AL