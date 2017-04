Renan Filho diz que vai se reunir com a AMA para discutir segurança dos ônibus

O governador Renan Filho informou, durante inauguração de escadarias na Grota do canaã, em Maceió, na manhã deste sábado (01), que deverá se reunir com a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) para discutir sobre a segurança nos ônibus que transportam estudantes entre os municípios.

A medida será tomada após a colisão de dois coletivos, na última quinta-feira (30), matando seis pessoas e ferindo mais de 40.

Nessa reunião, conforme adiantou o governador, em entrevista à imprensa, será discutido o estado dos ônibus que fazem o transporte de estudantes e ressaltou a importância de acompanhar as investigações das causas do acidente.

Ele adiantou que irá se reunir com os prefeitos para tomar medidas preventivas.

O governador ainda parabenizou não só a eficiência no atendimento da equipe do Hospital de Emergência Dr. Daniel Houly (HEDH) pelo trabalho rápido no socorro das vítimas, como também o trabalho daqueles que ajudaram no resgate dos estudantes no local do acidente.

O Estado decretou luto oficial de três dias devido à tragédia e em memória das vítimas.

Projeto Pequenas Obras, Grandes Mudanças

O governador Renan Filho, junto com o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, estiveram na Grota do Canaã, na manhã deste sábado (1), para a inauguração de obras de mobilidade, que fazem parte do projeto Pequenas Obras, Grandes Mudanças, onde mais de 800 famílias foram beneficiadas com a construção de escadarias, pontilhões e passeios.

Palco da terceira inauguração do programa, os moradores da comunidade são contemplados com a execução de mais de 143 metros lineares de escadaria, além de quase 795 m² de passeio.

O ACIDENTE

Dois ônibus escolares colidiram, em trecho da AL-110, próximo a São Sebastião, na noite dessa quinta-feira (30), deixando cinco mortos – a sexta pessoa veio a óbito no dia seguinte – e dezenas de feridos. Um dos veículos teria invadido a contramão, chocando-se frontalmente com o segundo.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros e 10 ambulâncias dos municípios de Teotônio Vilela, Junqueiro e São Sebastião foram acionadas à ocorrência, com os feridos sendo levados à Unidade de Emergência de Arapiraca.

