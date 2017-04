Com mais de 130 vagas, inscrições para o PSS da Saúde de Penedo começam nesta terça-feira, 04

Salários variam de R$ 937, 00 e R$ 5 mil; carga horária de 20, 30, 40 horas semanais e regime de plantões

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Saúde, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS), para a contração de profissionais em diversas especialidades. O certame contempla mais de 130 vagas, com salários que variam de R$ 937 e R$ 5 mil.

Segundo edital, já devidamente publicado, os profissionais irão atender os Serviços e Programas Federais e Estaduais desenvolvidos pela Saúde do Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Os aprovados na seleção vão trabalhar de acordo com suas respectivas responsabilidades, com carga horária de 20 horas, 30 horas e 40 horas. Além de regime de plantão.

As inscrições acontecem nos dias 04, 05, 06, 07 e 10 de abril, no horário das 8h às 13 h,no auditório do Centro Saúde III (Antigo Sesp), localizado na Praça Clementino do Monte, Centro. A inscrição deverá ser efetuada presencialmente, mediante preenchimento de ficha de inscrição.

Documentos necessários para inscrição

Para a inscrição, as cópias dos documentos deverão ser autenticadas em cartório de registro de notas ou no local das inscrições através dos servidores municipais designados para os serviços de apoio ao PSS.

– Ficha de inscrição devidamente preenchida indicando a função-atividade em que pleiteia a vaga;

– Apresentar declaração de que não possui acúmulo de cargo/função em instituições públicas;

– Carteira de Identidade;

– Cadastro de Pessoa Física – CPF;

– Comprovante de Residência;

– 02 fotos 3 x 4;

– Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (disponível no site do TSE ou Cartório Eleitoral);

– No caso de candidato com deficiência deverá ser entregue declaração do tipo e grau de deficiência que apresenta, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), juntando documentação comprobatória;

– Curriculum Vitae (encadernado com documentos comprobatórios).

Clique AQUI e veja o edital.



Fonte: Prefeitura Municipal de Penedo