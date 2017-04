Governo amplia prazo para que servidores façam atualização bancária cadastral

Após identificar a não atualização cadastral bancária de quase 5 mil servidores públicos estaduais, o Governo de Alagoas dará início, nesta segunda-feira (3), a um novo prazo para que os servidores que não atenderam à primeira convocação realizem a atualização das contas salários na Caixa Econômica Federal, conforme solicita a Resolução nº 3.402 do Banco Central.

De acordo com o novo calendário, os servidores terão que realizar o procedimento entre os dias 3 e 7 de abril nas agências da Caixa em que possuem suas contas salários.

“A atualização cadastral junto à Caixa Econômica Federal é necessária para todos os tipos de contas vinculados ao recebimento dos salários e benefícios provenientes do governo estadual. Foi verificada a necessidade da ampliação do prazo e, por isso, o Governo de Alagoas decidiu estender esse período. É importante que os servidores que não realizaram o procedimento, procurem a Caixa entre os dias 3 e 7 para fazer a atualização”, explica o secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques Santos.

Diferentemente do período inicial, desta vez não será necessário realizar agendamento prévio. Basta que o servidor procure a sua agência da Caixa e realize o procedimento. No ato do atendimento, é importante ter em mãos originais e cópias de um documento oficial de identificação com foto, CPF, comprovante de residência com CEP válido, além de contracheque ou documento que contenha a matrícula e o número de ordem.

Servidores que estiverem fora de Alagoas poderão proceder a atualização sem agendamento prévio, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal do país.

Para os casos em que servidores aposentados ou pensionistas sejam representados por meio de tutela ou curatela, a atualização cadastral deve ser realizada, exclusivamente, na Alagoas Previdência ou na Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), conforme vínculo ativo. Pensionistas menores de 18 anos devem estar acompanhados por um dos pais no ato da atualização cadastral.

Servidores impossibilitados de locomoção poderão solicitar, por meio de procurador, visita domiciliar de representante da Alagoas Previdência ou Seplag.

Atualização

De acordo com os números oficiais do Governo, aproximadamente 70 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, fizeram a atualização obrigatória no prazo inicial estabelecido pelo Governo do Estado.

Desta vez, os servidores que não realizarem o procedimento dentro do novo calendário terão seus salários suspensos até a devida regularização, como definido pela Portaria nº 2.028/2017, publicada no Diário Oficial (DOE/AL) desta segunda-feira (3).

Fonte: Agência Alagoas