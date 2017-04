Juízes empossados pelo TJ/AL vão reforçar comarcas do Interior do Estado

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) empossou, nesta terça-feira (4), 12 juízes aprovados no último concurso público da instituição. Antes de começarem a atuar nas comarcas de 1ª Entrância, os novos magistrados passarão por curso de formação na Escola Superior da Magistratura (Esmal). A capacitação já começa nesta quarta-feira (5) e deve durar quatro meses.

“Esse é um dia histórico e marcante para todos que integram o Judiciário de Alagoas. O ingresso desses juízes vai possibilitar uma celeridade maior no julgamento dos processos”, afirmou o presidente do TJ/AL, desembargador Otávio Leão Praxedes.

Ainda segundo o desembargador, novas nomeações e posses devem ocorrer até o fim deste ano. “O nosso orçamento é bastante reduzido, mas estamos simplificando gastos e cortando despesas para possibilitar que, no mês de setembro, ocorram novas nomeações”, destacou Otávio Praxedes.

Discursando em nome de todos os empossados, o agora juiz Eric Baracho Dore Fernandes, de 29 anos, falou sobre a nova missão. “Estamos aqui não para servir a nós mesmos, mas como servidores da população de Alagoas, buscando ainda contribuir para um Poder Judiciário mais forte”.

Também tomaram posse Lívia Maria Mattos Melo Lima, Filipe Ferreira Munguba, Lisandro Suassuna de Oliveira, André Luís Parizio Maia Paiva, Renata Malafaia Vianna, Vilma Renata Jatobá de Carvalho, Bruno Araújo Massoud, Ewerton Luiz Chaves Carminati, Amine Mafra Chukr Conrado, Paula de Góes Brito Pontes e Marcella Waleska Costa Pontes de Mendonça.

Todos foram aprovados no concurso público do TJ/AL, iniciado em 2015 e finalizado no ano passado. O certame, organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), ofertou 20 vagas. Ao todo, foram aprovados 37 candidatos.

Autoridades

A solenidade de posse contou com a presença de familiares, amigos e autoridades, entre elas o governador de Alagoas, Renan Filho. “São seis homens e seis mulheres que representam um importante equilíbrio de gênero. Proximamente teremos um novo ato de convocação de juízes para colocar o Judiciário alagoano em patamares aceitáveis na resolutividade de querelas jurídicas”.

Para o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, os novos juízes devem trabalhar com ética, responsabilidade, prudência e humildade. “Com essas posses, ganha a sociedade alagoana, que terá um desempenho maior na produção de seus julgados”.

Na opinião do presidente da Associação Alagoana de Magistrados (Almagis), Ney Alcântara, os novos juízes representam um importante reforço para as comarcas do interior do Estado. “Eles vão cobrir uma parte do clarão que temos nas nossas comarcas. São 12 valorosos juízes que passaram por um concurso muito rigoroso, no qual mostraram a competência e vontade de trabalhar”, destacou.

Também participaram da solenidade o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, e o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AL), Otávio Lessa.

Fonte: Dicom / TJ-AL