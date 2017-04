Ministério Público ajuíza ação para garantir “Clássico das Multidões” com torcida única

Um dia após o CRB entrar com um mandado de garantia para ter 30% da sua torcida no “Clássico das Multidões” diante do CSA, o Ministério Público do Estado de Alagoas, por meio das Promotorias de Justiça do Torcedor e do Consumidor, ajuizou ação civil pública para que todos os jogos clássicos, realizados durante o Campeonato Alagoano de 2017, aconteçam com torcida única.

A ação proposta pede liminarmente que o acordo extrajudicial, formulado no âmbito da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, e a Recomendação Conjunta do Ministério Público, acatada por todos os presentes na ocasião, inclusive os dirigentes dos dois clubes de futebol, sejam obedecidos.

A medida vai de encontro a tentativa do departamento jurídico do CRB, que entrou com um mandado de garantia para ter a sua torcida presente no Estádio Rei Pelé, ou seja, 30% enquanto o CSA, mandante do jogo teria os outros 70%.

O próprio CSA sinalizou que pretende cumprir o acordo firmado no início do Campeonato Alagoano, mantendo assim apenas a sua torcida no Estádio. Porém, o CRB aponta que, uma vez que não há decisão judicial, as duas torcidas podem acompanhar a patida.

CSA e CRB se enfrentam no próximo domingo, às 16h00 no Estádio Rei Pelé, em jogo válido pela terceira rodada do Hexagonal do Campeonato Alagoano. O CRB lidera a fase com 6 pontos ganhos e o CSA é o 4º colocado com 3 pontos ganhos.

Fonte: Minuto Esportes