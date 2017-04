“Orçamento de Alagoas não terá cortes”, garante Quintella

Ao contrário do que foi divulgado sobre a possibilidade de Alagoas ser prejudicada com o corte de R$ R$ 5,13 bilhões no orçamento do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, o ministro alagoano Maurício Quintella Lessa é contundente: “o estado não perderá nada do que já está previsto no orçamento”, afirma.

De acordo com Quintella, neste ano, Alagoas terá o maior orçamento para obras de infraestrutura da história e todos os modais de transportes serão contemplados. O ministro lista a programação de investimentos, dando destaque para a duplicação da BR-101 que, segundo ele, é o maior empreendimento do governo federal no estado e está sendo executado a todo vapor.

“Já retomamos as obras em trechos que estavam parados há anos. A ordem de serviço já foi assinada e nos próximos dias teremos máquinas operando na duplicação do trecho que liga Rio Largo a Teotônio Vilela, passando por São Miguel dos Campos”, explica.

Orçamento 2017

A dotação orçamentária do ministério prevista para Alagoas neste ano ultrapassa R$ 600 milhões. Além da duplicação da BR-101, toda malha rodoviária federal no estado será coberta com serviços de manutenção.

No Sertão, o único trecho da BR-316 que não é pavimentado no Brasil já está em obras. A rota liga as cidades de Canapi, povoado de Carié (AL), e Inajá (PE). “Trata-se de uma obra esperada há anos pela população sertaneja. Vamos tirar a região do isolamento”, comenta o ministro.

Mais uma obra rodoviária que está prestes a iniciar é a construção do viaduto da Polícia Rodoviária Federal, com a abertura das propostas do processo de licitação marcada para o próximo dia 14 de abril. Já foram repassados para a conta do convênio com o Governo do Estado mais de R$ 16 milhões e o orçamento deste ano prevê outros R$ 45 milhões.

Para o segundo semestre, está sendo elaborado o projeto de pavimentação da BR-416 no trecho entre Colônia Leopoldina e Ibateguara, região conhecida como Serra do Catita. São 3,6 km que receberão asfalto, e os 25 km do trecho pavimentado passarão por obras de adequação.

Porto de Maceió

Outro investimento garantido por Maurício Quintella é a dragagem do Porto de Maceió. Segundo o ministro, a última intervenção feita no porto foi uma limpeza em 1998. “A dragagem vai possibilitar a chegada de navios maiores, tanto de cargas como de passageiros. Vai torná-lo mais competitivo”, avalia. A previsão é que a licitação ocorra até o próximo mês.

Está programada ainda a construção de um terminal de passageiros, que também tem recursos previstos no orçamento deste ano, na ordem de R$ 18 milhões.

Aviação Regional

Alagoas também receberá investimentos do Programa de Aviação Regional do Ministério dos Transportes. Em Arapiraca, por exemplo, um estudo avaliou nove áreas, indicando uma localização ideal para a construção de um novo aeroporto às margens da AL-115. A definição está sendo reavaliada pelo Governo do Estado. Após a confirmação da área será realizado estudo de viabilidade para, assim, dar andamento ao processo.

Em Maragogi, cidade situada em região de grande potencial turístico, a área para construção do aeroporto já foi definida. O Ministério aguarda agora o levantamento topográfico, o licenciamento e a elaboração do anteprojeto, responsabilidades que estão a cargo do Governo de Alagoas.

O aeroporto de Penedo, que pertence à prefeitura, também receberá recursos do ministério. São cerca de R$ 3,9 milhões que serão investidos no alargamento e pavimentação da pista, pátio de aeronaves, sinalização, iluminação, balizamento e cercamento.

“São obras que há anos estavam paradas no Ministério ou sequer tinham projeto. Alagoas é prioridade na nossa gestão. Mesmo com a dificuldade econômica do governo, vamos dar continuidade às ações previstas, com muito esforço e criatividade”, declara Maurício Quintella.

Com Assessoria