Caso Jaciara: Carro usado em crime é do pai de Alberdan Souza

O veículo, possivelmente usado no crime que vitimou a comerciária Maria Jaciara Ferreira dos Santos, pertence ao pai do suspeito no assassinato, Alberdan Souza, que é ex-esposo e pai de uma das filhas da vítima. A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso, Guilherme Iusten, em entrevista à TV Pajuçara, no município de Coruripe.

O delegado falou rapidamente com a imprensa porque os detalhes serão repassados durante entrevista coletiva, nesta sexta-feira. Na ocasião serão apresentados os materiais e informações que levaram à Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic) e Delegacia de Coruripe à autoria do crime. Para o presidente do inquérito, o desfecho do caso é resultado do compromisso firmado junto a família. “A Polícia dá resultado e faz justiça Dissemos que a família não choraria em vão e que o caso não ficaria impune”, disse o delegado.

O veículo apreendido está em um galpão e está sendo submetido à perícia do Instituto de Criminalística (IC), na empresa do pai do suspeito. Do lado de fora dezenas de pessoas acompanham o trabalho da polícia judiciária e gritam por “Justiça”.

Uma tia da vítima Eliane Nicácio, disse em entrevista à imprensa que não esperava por esse desfecho, mas acredita que Alberdan Souza seja o assassino de Jaciara. Ela contou que os dois tinham um relacionamento conturbado, marcado por discussões. Disse ainda que certa vez a vítima procurou até a delegacia para fazer um Boletim de Ocorrência. É a primeira vez que um familiar fala sobre a vida pessoal de Jaciara. Outros familiares, a exemplo de um primo da vítima, disseram que ela era muito discreta em seus relacionamentos.

