Novo acidente com ônibus escolar deixa ferido em Coruripe

Depois do gravíssimo acidente ocorrido em São Sebastião há pouco mais de uma semana envolvendo dois ônibus escolares e que deixou o saldo de sete pessoas mortas, um novo acidente envolvendo ônibus escolar no interior de Alagoas faz nova vítima. Desta vez o sinistro foi em Coruripe e o coletivo se chocou com uma motocicleta.

Era noite da sexta-feira (07), quando o ônibus, de placa ORM-2804 se chocou de frente com uma moto Honda Bis de características não divulgada. O motociclista, ainda sem identificação, foi colhido pelo ônibus e levado para a unidade de saúde mais próxima com ferimentos graves, um deles na cabeça.

Testemunhas contam que o motociclista foi arremessado e se chocou como para-brisa do coletivo, caindo em seguida ao lado do ônibus. A vítima não usava capacete no momento do acidente.

A moto da vítima ficou embaixo de uma das rodas dianteiras do ônibus.

Não há registro de estudantes feridos.

Fonte: AL24horas