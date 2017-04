Polícia revela que ex matou Jaciara por medo de perder convivência com a filha

A investigação da Polícia Civil indicou que Alberdan de Souza Ferreira matou a correspondente bancária Maria Jaciara Ferreira dos Santos estrangulada e justificou que teve medo de perder o convívio com a filha, que é fruto do relacionamento conturbado do casal. Conforme foi exposto pela comissão de delegados, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (07), o suspeito disse que cometeu o crime após ser extorquido pela vítima, que ameaçava ir morar em outro estado e levar as duas filhas consigo, que são de pais diferentes.

Alberdan é ex-marido e pai da filha mais nova de Jaciara. Ele foi preso, na tarde dessa quinta-feira (06), em Coruripe, em cumprimento a mandado de prisão, representado à Justiça, pelo grupo de delegados.

Ele alegou, à polícia, que estava sendo extorquido, que a ex-mulher lhe pedia valor da pensão alimentícia maior. Mas, as investigações apontam que Alberdan estaria com medo de não ver mais a filha, já que a Jaciara entraria de férias na segunda e queria ir para Belo Horizonte com as filhas.

De acordo com o delegado Guilherme Iusten, o suspeito confessou o assassinato da ex-mulher ao prestar depoimento quando foi detido. Os investigadores revelaram que já sabiam do envolvimento de Alberdan desde o início da apuração, tendo em vista que Jaciara tinha confiado a algumas pessoas que iria encontrar com o ex ao sair do trabalho.

Câmeras de segurança, instaladas em estabelecimentos comerciais da cidade de Coruripe, também mostravam a vítima entrando em um veículo Duster branco, de características bem semelhantes ao de propriedade do suspeito.

“Os dois entraram no carro e ele a levou para um local ermo. Ele diz que eles entraram em luta corporal, mas ele mente muito no depoimento”, revelou o delegado Guilherme Iusten, durante a entrevista coletiva com a imprensa.

Ainda conforme a autoridade policial, após a discussão, Alberdan confessou ter estrangulado Jaciara usando o golpe “mata-leão”, muito usado em artes marciais de origem japonesa. O delegado disse que ao perceber que a vítima já estava morta, o ex-marido ainda tentou simular a cena de um crime. Revela que pegou um objeto impreciso e cortou a garganta dela.

Comemoração após o crime

Ainda de acordo com a investigação, Jaciara não estava com os braços quebrados (apenas com golpes na região da cabeça). Depois do crime, Alberdan disse que voltou pra casa, pegou a namorada e foi para um churrasquinho na região.

A polícia revelou que ele não tinha ficha criminal e não existia nenhum Boletim de Ocorrência (BO) de Jaciara contra ele. Segundo o delegado, a tia da vítima disse que eles possuíam um relacionamento conturbado, mas não tem registro de brigas mais sérias no último mês.

“Quando o suspeito foi convocado a depor já havia o mandado contra ele. No depoimento, ele envolveu o pai e a namorada, mas quando os dois foram ouvidos, as versões eram diferentes. Quando a polícia apresentou o mandado, ele começou a chorar, chamou o pai e pediu perdão. Foi quando ele confessou”, detalhou o delegado.

Fonte: Gazetaweb