Em jogo emocionante, ASA vence o CEO de virada em Arapiraca

O ASA entrou em campo como favorito diante do CEO, mas encontrou um adversário disposto e reagir no Hexagonal do Alagoano. Na tarde deste domingo (09), mesmo jogando em casa, o time de Arapiraca saiu atrás do marcador e sofreu, mas garantiu a vitória de virada por 2 a 1.

O resultado colocou o ASA dividindo a liderança da fase com o CRB. Ambos os time somam 7 pontos e irão se enfrentar na quarta-feira, no Rei Pelé. Ainda sem pontuar no Hexagonal, o CEO vai até Boca da Mata enfrentar o Santa Rita. As duas equipes precisam vencer para sonhar continuar sonhando com a classificação para as semifinais.

O JOGO

Desde o início a partida era equilibrada. O ASA era mais organizado, chegava mais, mas encontrava o um CEO “arisco”, atuando nos contra-golpes. E foi numa dessas investidas que o time sertanejo surpreendeu. Aos 32 minutos, bola na área, a defesa do ASA não cortou e Polinho abriu o placar, definindo o placar do primeiro tempo. 1 a 0 CEO.

Veio o segundo tempo e o ASA busca ade todas as formas atacar, mas ficava exposto. O tempo passava, a torcida cobrava, pressionava e o time não conseguia chegar ao gol. A insistência deu resultado aos 18 minutos. Léo Campos bateu falta com perfeição e empatou a partida.

A partir daí a torcida jogou junto e o ASA virou a partida aos 32 minutos. Jogada trabalhada do ASA, Jean Carlos recebeu, girou e bateu forte, sem chances para o goleiro do CEO. Festa no Municipal de Arapiraca.

Devido o desgaste na busca pelo empate, o time da casa resolveu administrar o placar, segurar e bola e garantir o resultado. Final de jogo em Arapiraca, ASA 2 x 1 CEO.

Fonte: Minuto Esportes