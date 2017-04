Santa Casa de Penedo promove campanha de doação de sangue

A Santa Casa de Misericórdia de Penedo promove campanha de doação de sangue nesta terça-feira, 11 de abril. A ação solidária da instituição fundada em 1767 acontece no pátio da maternidade da Santa Casa e será realiza em parceria com o Hemocentro Regional de Arapiraca (Hemoar) e a Secretaria Municipal de Saúde.

O pessoal responsável pelo trabalho unidade móvel do hemocentro estadual iniciará as coletas as 8h30, permanecendo na cidade até as 16 horas. Para mobilizar doadores, uma equipe da Santa Casa visitou instituições de ensino superior instaladas no município ribeirinho, reforçando a doação que sempre alcança bons resultados em Penedo.

“Durante o contato que fizemos com o pessoal do Hemoar, recebemos a informação que a população penedense é muito solidária ao trabalho de doação de sangue, o setor de assistência social disse que sempre rende bastante material e é motivo de muita satisfação fazer a coleta em nossa cidade”, frisou a biomédica Tatiana Barbosa, profissional a serviço da Santa Casa de Penedo.

Quem quiser participar dessa ação solidária deve estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido até os 60 anos), pesar pelo menos 50 quilos, estar alimentado (evitar ingerir alimentos gordurosos até 4 horas antes da doação) e apresentar documento oficial com foto que permita a identificação do portador.

A coleta de sangue organizada pela Santa Casa de Misericórdia de Penedo é parte do programa que comemora os 250 anos da primeira Santa Casa de Alagoas, instituição fundada há 250 anos pelo comerciante português João Pereira Alvares com objetivo de atender pessoas de baixa renda, missão fundamentada na fé cristã, na caridade e no amor ao próximo.

por Fernando Vinicius