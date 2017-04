Condutores são presos em rodovias por porte de anfetamina

Dois condutores que estavam portando ilegalmente comprimidos de anfetamina, droga proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foram presos, nesta quarta-feira (12), na BR-101, em São Miguel dos Campos e na BR-423 em Delmiro

Na BR-101, a prisão aconteceu por volta das 16h, quando os agentes abordaram uma Toyota/Hilux SW4, de cor branca e placa de João Pessoa/PB. O condutor apresentou uma habilitação, mas os policiais perceberam diferenças entre ele e a foto do documento que o homem portava.

Desconfiados, fizeram uma busca e encontraram R$ 28 mil em espécie, uma pistola de ar comprimido e seis comprimidos do medicamento Nobesio Forte (anfetamina), proibido no Brasil desde 2011. Ele disse que fazia uso do medicamento para dirigir à noite e que o dinheiro era o saldo da semana do comércio que possui em municípios do interior.

O motorista também confessou que não era habilitado e que usava a carteira de motorista do irmão, se passando por ele, quando era abordado em fiscalizações. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São Miguel dos Campos para as providências cabíveis.

Já na BR-423, em Delmiro Gouveia, a ocorrência foi com um caminhão Ford/Cargo 1317, com placas de Goianesia/GO. Durante revista, foram encontrados 14 comprimidos de anfetamina na bermuda do condutor. O homem, de 35 anos, assumiu que usava a droga para não sentir sono durante as viagens. Ele foi encaminhado à Delegacia de Delmiro Gouveia.

com Ascom PRF/AL