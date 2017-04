IML confirma que corpo encontrado em canavial é de empresário sequestrado

O corpo encontrado na tarde desta quarta-feira (12), em um canavial, na cidade de São Luiz do Quitunde é do empresário carioca Henrique Ramos Oliveira, de 24 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML) por meio da assessoria de comunicação.

Ainda de acordo com o IML, no exame cadavérico, os técnicos constataram que o empresário foi morto por arma de fogo, sendo que foram encontradas duas perfurações na cabeça e outras duas na região do tórax. Pelos levantamentos iniciais, ele foi morto há mais de 48 horas e a aparência escurecida do cadáver é resultante da decomposição e exposição ao sol.

Conforme o IML foi encontrado um projétil de arma de fogo que será utilizado para exame de confronto balístico quando uma arma for apreendida do caso.

Com a finalização dos exames, o corpo será liberado para a família providenciar o sepultamento e os laudos encaminhados para a delegacia responsável.

O caso

Na tarde de ontem, o corpo foi encontrado em um canavial e Henrique estava com as mãos amarradas para trás. Henrique, mais conhecido como “Sapo”, é formado em gastronomia e proprietário de um pub na cidade de Milagres.

De acordo com a prima do empresário, Sarah Mendes, Henrique não tinha envolvimento com drogas e era uma pessoa querida por todos. Na madrugada de segunda (10), três homens encapuzados invadiram a residência de Henrique que estava com um amigo identificado como Adriano e espancaram os dois. Logo após, os autores amarraram Adriano e levaram o empresário.

Ainda segundo Sarah, os homens teriam se identificado como da polícia e por este motivo, Henrique teria aberto a porta.

Fonte: CadaMinuto