Rodada do Quadrangular define rebaixamento de Miguelense e Sete de Setembro

O Campeonato Alagoano ainda terá duas semanas pela frente, mas a briga pelo rebaixamento já está definida. Na rodada desta quarta-feira (12) do Quadrangular da Permanência, Coruripe e CSE venceram e se garantiram na primeira divisão, enquanto Miguelense e Sete de Setembro estão rebaixados para a segundona do estadual.

O primeiro jogo que definiu permanência e rebaixamento aconteceu entre CSE e Sete de Setembro, no Estádio Juca Sampaio em Palmeira dos Índios. O CSE venceu por 2 a 0, com gols de David e Da Silva, chegando aos 11 pontos na liderança do Quadrangular da Permanência, enquanto o Sete de Setembro parou nos cinco pontos.

No Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca em Arapiraca, o Coruripe goleou o Miguelense por 4 a 0. Marcaram para o “Hulk”, Kiko, Alisson, Lázaro e Renato. A vitória colocou o Coruripe com 9 pontos e o Miguelense com apenas um.

Com os resultados, CSE e Coruripe não poderão ser alcançados na última rodada e estão garantidos. Miguelense e Sete de Setembro estão rebaixados. Mesmo com a fase definida, os rebaixados se enfrentam no Estádio Olival Elias em Boca da Mata, enquanto os garantidos se enfrentam no Estádio Gerson Amaral em Coruripe.

Fonte: Minuto Esportes